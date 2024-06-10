Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden birinin cenazesi Sivas'ta defnedildi - Son Dakika
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Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden birinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Erzincan\'da maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden birinin cenazesi Sivas\'ta defnedildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Abdurrahman Şahin'in cenazesi Sivas'ta toprağa verildi. Şahin'in cenazesi Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi. Diğer kayıp işçilerden Hüseyin Kara'nın cenazesinin ise yarın Gürün ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

10.06.2024 17:43
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerden Abdurrahman Şahin'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Erzincan'da düzenlenen törenin ardından yakınları tarafından teslim alınan Şahin'in cenazesi, Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu ve vatandaşlar katıldı.

Şimşek ve il protokolü, Şahin'in ağabeyi Doğan Şahin'e başsağlığı diledi.

Doğan Şahin, bir süre kardeşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

İkindi vakti kılınan namazın ardından Şahin'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'na defnedildi.

Aynı olayda hayatını kaybeden işçilerden Hüseyin Kara'nın cenazesinin ise yarın Sivas'ın Gürün ilçesi Tepecik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş, 2 işçinin 5 Nisan ve 19 Nisan'da, 2 işçinin 4 Mayıs'ta, 5 işçinin de bugün cenazelerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçilerden birinin cenazesi Sivas'ta defnedildi - Son Dakika

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