HABER: DİLAN KUTLU - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ
Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni liç sahasında meydana gelen toprak kayması sebebiyle göçük altında kalan kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, "Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış. İhmal var mı yok mu bilemiyoruz. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi" dedi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Madende göçük altında kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, ANKA Haber Ajansı'na konuştu:
"Olay 14.30'da olmuş öyle bilgi aldık. Ama biz geç duyduk, 16.00 gibi duyduk öyle intikal ettik buraya. Yetkililerden bilgi alamadık, kimse bilgi vermedi ailelere. Kuzenim iki senedir evli, çocuğu yok. Burada 7-8 senedir çalışıyor zannediyorum.
Yakın arkadaşlarıyla görüşme yaptık. Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış. Tabi önlem alındı alınmadı bilmiyoruz, ihmal var mı yok mu bilemiyoruz. Hiçbir yetkili ağızdan bilgi alamıyoruz, bilgi vermiyorlar. Kaymakam bey akşam bir iki defa açıklama yaptı ama detaylı bir bilgi alamadık. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi."
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da maden göçüğü: Kamyon şoförü göçük altında kaldı - Son Dakika
Erzincan'da maden soruşturmasıyla ilgili saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı
Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan ve liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, kaleci Livakovic'in performansını artırmak için harekete geçti. Hırvat file bekçisinin performansını yükseltecek bir kaleci antrenörü arayan Fenerbahçe'nin, Livakovic'in eski antrenörü Sandro Zufic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar dizisinin ilk bölümü dün akşam yayınlandı. Evgar'ın ev hanımı olan Bahar karakterine verdiği canlı performans izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Evgar'ın eleştiren arkadaşına verdiği güçlü cevap da alkış aldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yerel seçim için belediye başkan adaylarını açıkladı. Akşener'in açıklamasına göre İYİ Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nusret Cömert oldu. Ayrıntılar geliyor...
Erzincan'daki maden sahasında göçük altında kalan işçileri arama çalışmaları devam ederken Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kuzeni göçük altında kalan bir vatandaşı yanına alıp kamera önünde şov yapması tepki çekti.
İngiltere'de yıllık enflasyon Ocak ayında, yüzde 4.2'ye yükselebileceği yönündeki tahminlerin aksine değişmeyerek yüzde 4 seviyesinde sabit kaldı.
Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde öve öve bitiremediği ve "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" dediği yıldız futbolcu dün akşam inanılmaz bir gol attı.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1968 lira seviyesinden işlem görüyor. Düşüş eğilimini beşinci işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı ise yatay seyrediyor. ABD'de beklentileri aşan enflasyon verileri, Fed'in faiz indirimlerine daha geç başlayacağına yönelik öngörüleri artırırken, Avro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.
Sizin düşünceleriniz neler ?