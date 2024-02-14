Erzincan\'da maden göçüğü: Kamyon şoförü göçük altında kaldı

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HABER: DİLAN KUTLU - KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Erzincan İliç'te Çöpler Altın Madeni liç sahasında meydana gelen toprak kayması sebebiyle göçük altında kalan kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, "Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış. İhmal var mı yok mu bilemiyoruz. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Madende göçük altında kamyon şoförü Uğur Yıldız'ın kuzeni Hüseyin Yıldız, ANKA Haber Ajansı'na konuştu:

"Olay 14.30'da olmuş öyle bilgi aldık. Ama biz geç duyduk, 16.00 gibi duyduk öyle intikal ettik buraya. Yetkililerden bilgi alamadık, kimse bilgi vermedi ailelere. Kuzenim iki senedir evli, çocuğu yok. Burada 7-8 senedir çalışıyor zannediyorum.

Yakın arkadaşlarıyla görüşme yaptık. Çatlamalar varmış, birkaç gün öncesinden belirtileri varmış. Tabi önlem alındı alınmadı bilmiyoruz, ihmal var mı yok mu bilemiyoruz. Hiçbir yetkili ağızdan bilgi alamıyoruz, bilgi vermiyorlar. Kaymakam bey akşam bir iki defa açıklama yaptı ama detaylı bir bilgi alamadık. Burada hiçbir yetkili gelip de ailelerle görüşmedi."