Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin naaşı morga kaldırıldı - Son Dakika
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Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin naaşı morga kaldırıldı

Erzincan\'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin naaşı morga kaldırıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan işçilerden Uğur Yıldız'ın naaşı, çalışmalar sonucunda çıkarılarak morga kaldırıldı. Diğer işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

06.04.2024 05:51  Güncelleme: 05:53
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkartılan işçi Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı.

Çöpler köyündeki maden ocağında kazanın gerçekleştiği tarihten bu yana toprak altında kalan işçilere ulaşılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgede çalışma yürüten ekipler, işçilerden Yıldız'ın (33) mangan ocağında dün ulaştıkları cenazesini çıkarttı.

Yıldız'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evli olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Yıldız'ın naaşının Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Ekipler, toprak altındaki diğer 8 işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Uğur Yıldız, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da maden kazasında hayatını kaybeden işçinin naaşı morga kaldırıldı - Son Dakika

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