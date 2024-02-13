Erzincan'da maden ocağında toprak kayması: 9 kişi için acil müdahale ekipleri görevlendirildi - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağında toprak kayması: 9 kişi için acil müdahale ekipleri görevlendirildi

Erzincan\'da maden ocağında toprak kayması: 9 kişi için acil müdahale ekipleri görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu olay yerine 10 ambulans ve 3 UMKE ekibinin, 2 Acil Müdahale Aracının görevlendirildiğini, tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurulduğunu bildirdi.

13.02.2024 22:47
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kayması sonucu olay yerine 10 ambulans ve 3 UMKE ekibinin, 2 Acil Müdahale Aracının görevlendirildiğini, tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kurulduğunu bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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