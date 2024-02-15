Erzincan'da maden ocağındaki heyelanda mahsur kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Erzincan'da maden ocağındaki heyelanda mahsur kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor

Erzincan\'da maden ocağındaki heyelanda mahsur kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu maden ocağındaki heyelanda mahsur kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 1708 kişilik ekip, arama kurtarma faaliyetlerini 24 saat esasına göre sürdürüyor. Uzman ekipler, metale duyarlı dronlar yardımıyla işçilerin bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor. Ayrıca KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yaparak çalışmalara destek veriyor.

15.02.2024 12:10
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan işçilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalarda AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından, 339'u arama kurtarma personeli 1708 kişi görev yapıyor.

Ayrıca 626 araç, 97 aydınlatma kulesi, 32 iş makinesi, 6 dron, 44 jeneratör, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 radar cihazı ile arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden gelen uzman ekipler, yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar yardımıyla, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini belirlemeye çalışıyor.

İşçilerin olduğu alanın nokta tespitinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırması planlanıyor.

Toprakta ve havada ölçümler yapılıyor

Zaman zaman sağanağın etkili olduğu bölgede çalışmalara KBRN ekipleri de toprakta ve havada ölçüm yaparak destek veriyor. Toprak kaymasına yönelik ölçümlerin yanı sıra havadan da jeofizik ölçümler gerçekleştiriliyor.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede yüzeysel sondalama çalışması da yapılıyor.

Öte yandan maden sahasının dışında çok sayıda basın mensubu gelişmeleri takip ediyor.

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da maden ocağındaki heyelanda mahsur kalan işçilere ulaşma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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