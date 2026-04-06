Erzincan\'da Minibüs Dereye Düştü

Erzincan'da dereye düşen minibüsteki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Doğan B'nin kullandığı 06 EE 9569 plakalı minibüs, Refahiye-Sivas kara yolunun Altköy mevkisinde şarampole devrildi.
Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Araçtaki 2'si çocuk 6 kişi, Refahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?