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Erzincan'da seyir halinde alev alan mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Erzincan'da seyir halinde alev alan mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi

Erzincan-Sivas kara yolunda seyir halinde olan Bekir B'nin kullandığı mobilya yüklü tırın dorsesi bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Sürücü ve muavin yangına müdahale etmeye çalıştı ancak yangın kontrol edilemez hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kara yolunu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Erzincan\'da seyir halinde alev alan mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi
14.01.2024 - 23:47,  Güncelleme: 23:48
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Erzincan'da seyir halinde alev alan mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Bekir B'nin kullandığı 55 JH 322 plakalı mobilya yüklü tırın dorsesi, Erzincan- Sivas kara yolunda henüz bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

Durumu fark eden sürücü ile muavin araçtan inerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangının kontrolden çıkması üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik nedeniyle kara yolunu ulaşıma kapattı

İtfaiye ekipleri ise yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından tırda çıkan yangını söndürdü.

Yangında mobilya yüklü tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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