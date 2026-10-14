Erzincan'da okul bahçesi sorumlularına Emniyet işbirliğiyle güvenlik eğitimi verildi - Son Dakika
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Erzincan'da okul bahçesi sorumlularına Emniyet işbirliğiyle güvenlik eğitimi verildi

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Erzincan\'da okul bahçesi sorumlularına Emniyet işbirliğiyle güvenlik eğitimi verildi
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Erzincan'da göreve başlayan okul bahçesi sorumlularına işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi verildi. Emniyet ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen eğitimde personele güvenli çalışma ve iş sağlığı ve güvenliği kuralları anlatıldı.

Erzincan'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan okul bahçesi sorumlularına yönelik işbaşı, oryantasyon ve farkındalık eğitimi düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği birimlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitim programına, okullarda görevlendirilen bahçe sorumluları katıldı.

Program kapsamında personele görev ve sorumlulukları hatırlatılırken, güvenli çalışma ortamının tesisi ile iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ilişkin ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Eğitimle personelin sahada bilinçli, güvenli ve verimli çalışmasının sağlanması, okul çevrelerindeki genel güvenlik standartlarının artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA
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