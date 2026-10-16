Erzincan'da operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı, 35 gram madde ele geçirildi

Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Atatürk Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Şüpheliler Ü.A. ve Ş.A'nın ikametinde yapılan aramada 35 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.