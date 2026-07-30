Erzincan'da Otobüste Yangın - Son Dakika
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Erzincan'da Otobüste Yangın

Erzincan\'da Otobüste Yangın
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Erzincan'da yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralı yok.

ERZİNCAN'da seyir halinde olan yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Otobüste yolcunun olmaması sayesinde yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara'dan yolcu almak üzere yola çıkan 35 TS 663 plakalı otobüs, Erzincan-Sivas kara yolu Tüneller mevkisinde alev alıp, yanmaya başladı. Durumu fark eden şoför, aracı hemen yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, otobüsü saran alevlere tazyikli suyla müdahale etti. Ekipler tarafından söndürülen yangında otobüs kullanılmaz hale geldi. Otobüste yolcu bulunmaması sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle kara yolunun Sivas yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Soğutma çalışmasının ardından otobüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Otobüste Yangın - Son Dakika

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