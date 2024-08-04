Erzincan\'da Otomobil Çarpışması: 2\'si Çocuk, 8 Kişi Yaralandı

Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk, 8 kişi yaralandı.
Ömer Ç'nin (28) kullandığı 67 AAF 880 plakalı otomobil, Yeni Çevre Yolu Kemah kavşağında Celal T. (55) idaresindeki 24 AAR 477 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki G.K. (33), K.Ç. (24), K.T. (23), Ş.K. (31), E.K. (3) ve R.Ç. (1) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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