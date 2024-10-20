Erzincan\'da Otomobil Koyun Sürüsüne Çarptı

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Erzincan'da otomobilin sürüye çarpması sonucu 17 koyun telef oldu, araçtaki 6 kişi yaralandı.

Mehmet G'nin kullandığı 24 AAF 457 plakalı otomobil, Mercan beldesi çıkışında yolun karşısına geçen M.T'ye ait küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.

Kazada sürüdeki 17 koyun telef oldu, sürücü ile otomobildeki H.G, F.G, O.G, S.G. ve F.S. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.

Trafiğe kapanan yol, temizlik çalışmalarının ardından kontrollü açıldı.