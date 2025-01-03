Erzincan'da Pazarcılar Soğuktan Korunuyor

Güncel

Böyle geri vites görülmedi! Kavga için indi, bakın kime denk geldi

Erzincan'da dondurucu soğuklar pazar esnafına soba kurdurdu

ERZİNCAN - Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Erzincan'da pazarcı esnafı soğuktan korunmak için tezgah arkasına soba kurdu.

Erzincan'da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 20 dereceye kadar indi. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüldüğü kentte soğuk havadan etkilenen pazarcı esnafı, ısınmak için tezgah arkasına soba kurdu. Pazar yerinde kimi esnaf sobayla ısınırken kimi esnaf ise çareyi tezgahın arkasında ateş yakmakta buldu.

Soğukta ekmek kazanma mücadelesi verdiklerini ifade eden pazarcı esnafı ürünleri soğuktan korumak için üzerlerini battaniyelerle örttüklerini kendilerini ise ateş yakarak ısıttıklarını söylediler.

"Erzincan, Erzincan olalı böyle soğuk görmedi" diyen pazarcı esnafı ateşin başında ısınarak, "Donuyoruz, anlatmaya gerek yok" şeklinde konuştular.