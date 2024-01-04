 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da sahte para operasyonu: 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da sahte para operasyonu: 3 zanlıdan biri tutuklandı

Erzincan'da benzin istasyonlarına sahte para vererek alışveriş yaptıkları tespit edilen 3 zanlı gözaltına alındı. Yapılan aramada, şüphelilerin üzerinden sahte olduğu değerlendirilen 4 bin 450 avro, 25 bin 705 lira ile 100 dolar ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklanırken diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzincan\'da sahte para operasyonu: 3 zanlıdan biri tutuklandı
04.01.2024 - 09:55,
Abone Ol

Erzincan'da sahte parayla alışveriş yaptıkları için gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, "parada sahtecilik" suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma yaptı.

Kentte benzin istasyonlarına sahte para vererek alışveriş yaptığı tespit edilen S.Y, M.M.T ve M.Y, bir araç içerisinde gözaltına alındı.

Yapılan aramada, araç ve şüpheliler üzerinden sahte olduğu değerlendirilen 4 bin 450 avro, 25 bin 705 lira ile 100 dolara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. tutuklandı, M.M.T. ile M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzincan, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da sahte para operasyonu: 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika


10:32
Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04
MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:44
Benzin ve Motorine Zam Geldi Benzin ve Motorine Zam Geldi
09:38
ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28
Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:10
Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
09:09
İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
08:57
Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi

Son Dakika
10:32 Herkes dört gözle bekliyordu! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı tarih
10:04 MİT'ten Irak'ta nokta operasyon! Türkiye'ye yönelik eylem planlayan terörist öldürüldü
09:38 ABD'de bir mahkum, hapis cezasını ertelemeyen hakime saldırdı
09:28 Demet Akalın ses tellerindeki kist nedeniyle bıçak altına yattı
09:09 İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi
09:10 Ece Ronay'ın iş yerine haciz geldi! Tüm eşyalara kamyonetlerle götürüldü
08:57 Mossad'a çalışan ajanlar, sağlık kontrolünde görüntülendi
08:45 Belini inceltmek isterken duvarı yamultan Simge alay konusu oldu
08:12 Büyük siber operasyonu! Çocuk tacizi ve yasa dışı bahse bulaşan 45 kişi gözaltında
07:33 Seçmen listeleri bugün askıya çıkıyor! 17 Ocak'a kadar güncelleme yapılabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 10:51:01. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da sahte para operasyonu: 3 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement