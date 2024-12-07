Erzincan'da Şelaleler ve Göller Buz Tuttu - Son Dakika
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Erzincan'da Şelaleler ve Göller Buz Tuttu

Erzincan'da eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava, şelaleleri ve göletleri buzla kapladı.

07.12.2024 09:10
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Erzincan'da şelaleler, göletler buz tuttu

ERZİNCAN - Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Erzincan'da şelaleler, göletler buz tuttu. Donan kapıların anahtar yuvaları çakmakla ısıtılarak açıldı.

Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle Erzincan'da suyla teması bulunan her şey adeta buz kesti. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde bulunan Ardıçlı Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Buzla kaplanan göl ile çevresi, seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan Beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi de dondu. Şelalede yaklaşık 2 metre uzunluğunda buz sarkıtları oluştu.

Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 2 metre uzunluğundaki buz sarkıtları görenleri kendine hayran bıraktı.

Sabah işyerlerinin kapısını açmak isteyen bazı vatandaşlar ise donan kapı kilidiyle karşılaştı. Donduğu için açılmayan kapıların anahtar yuvaları çakmakla bir süre ısıtıldıktan sonra açılabildi.

Erzincan Bayırbağ'da çatılardan sarkan devasa buz sarkıtları da ürkütücü görüntü oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İHA

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