Erzincan'da Soğuk Hava Arıcılığı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Erzincan'da Soğuk Hava Arıcılığı Olumsuz Etkiliyor

Erzincan\'da Soğuk Hava Arıcılığı Olumsuz Etkiliyor

Erzincan'da ilkbaharın gecikmesi ve soğuklar, arı ölümlerine yol açarak bal üretimini etkiledi.

04.05.2025 11:13
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Erzincan'da bu yıl ilkbaharın gecikmesi ve nisan ayında etkili olan soğuk hava, arıcılık sektörünü olumsuz etkiledi.

Kış mevsiminin uzun sürmesi ve nisan ayında da soğukların devam etmesi nedeniyle Erzincan'da arı kolonileri, bu hava şartlarından olumsuz etkilendi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesiyle arılar, doğadan yeterli polen toplayamadı. Bu durum hem bal üretimini hem de arıların yaşamını olumsuz etkiledi.

Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, AA muhabirine, 560'ın üzerinde endemik bitkinin bulunduğu Erzincan'da üretilen balın çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bu yıl bal üretiminde olumsuz hava şartları nedeniyle verim kaybı yaşanacağını anlatan Özendi, şunları kaydetti:

"Nisan ayında yaşanan aşırı soğuklardan dolayı arı kaybımız oldu. İlkbaharda açan kayısı çiçeğinden arı hiç faydalanamadı. Soğuklar nedeniyle hem meyvemiz dondu hem de arılarımız perişan oldu. Yeterince beslenemeyen arılar öldü. Arı ölümlerinin önüne geçebilmek için arıcılarımız şu anda yoğun gayret gösteriyor. Ölen arılarımızın yerini de inşallah dolduracağız. Verim kaybımız olacak bu kesin ama ne kadar olur onu şu anda kestirmek zor, bunu iklim gösterecek."

Erzincan'da 128 bini kayıtlı yaklaşık 150 binin üzerinde kovan olduğunu dile getiren Özendi, "Bal üretimimiz geçen yıl çok düşük olmasına rağmen 800-900 ton civarındaydı çünkü Erzincan'da ortalama bin tonun üzerinde bir bal üretimimiz olurdu. Kıymetli bir balımız var. Biz 560'ın üzerinde endemik bitkisi olan bir şehirdeyiz, bu bitkilerden 67'si de Erzincan'a özel. Bu yüzden bizim balımızın değeri daha farklı." diye konuştu.

"Arılar çiçeğe ulaşamayınca açlıktan öldü"

Kentte 30 yıldır arıcılık yapan Yürüşan Yeşil, yaklaşık 150 kovan arısından 80 kovanının söndüğünü belirtti.

Bu sene havaların çok soğuk ve don şeklinde geçtiğini dile getiren Yeşil, "Ağaçlar tam çiçek açmaya başlayınca polen akımı başlar. Ani değişen ve soğuyan havalardan dolayı arılarımızın yarıdan fazlası söndü. Bu da büyük bir zarara yol açtı. Arılar çiçeğe ulaşamayınca açlıktan da öldü." ifadesini kullandı.

Kalan arılarla sezonu atlatmaya çalışacaklarını belirten Yeşil, "Bu sezon böyle giderse hem bal az olacak hem de arıcılıkta ciddi bir gerileme olacak. Havalar da arıların çalışmasına fırsat vermiyor. Polen akımı kayısı ağaçlarında çok boldu, onlar da zirai dondan etkilendiği için arıda polen akımı çok az." diye konuştu.

Mehmet Yeşil de ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını ve endişelendiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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