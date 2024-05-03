Erzincan\'da takla atan otomobilde ağır yaralanan sürücü kurtarıldı

Erzincan'da takla atan otomobilde ağır yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı.
Sedat S'nin idaresindeki 24 DP 655 plakalı otomobil, Mengüceli Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı mevkisinde aydınlatma direğine çarparak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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