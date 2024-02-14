Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Erzincan'da toprak altında kalan işçilerin arama çalışmaları sürüyor

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları yoğun yağmur altında sürdürülüyor. İşçilerin yakınları da çalışmaları uzaktan takip ediyor. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu ve yağışın gün boyu devam edeceği bildirildi. Şu ana kadar ulaşılamayan işçilerin isimleri de belirlendi. Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve göçük altındaki madencilerin sağ salim kurtarılmasını diledi.

14.02.2024 12:23  Güncelleme: 12:28
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Maden sahasında toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmalarında 2'nci gün (2)

Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeni sahasında kayan toprağın altında kalan 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları başlayan yoğun yağmur altında sürdürülüyor. Şu ana kadar ulaşılamayan işçilerin yakınları da bölgede kendilerine ayrılan yerde çalışmaları uzaktan takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığının 8 derece olduğunu ve yağışın gün boyu devam edeceğini bildirdi. Bu arada toprak altında kalan 6 işçnin isimleri de belirlendi. Yapılan araştırma sonunda Şaban Yılmaz, Kenan Öz, İbrahim Keklik, Adnan Keklik, Hüseyin Kaya ve Ramazan Çimen'in toprak altında kalan işçiler olduğu tespit edildi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Sivas'ın Gürün İlçe Belediye Başkanı Nami Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Erzincan İliç'de meydana gelen toprak kaymasından etkilenen tüm madencilere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yaşanan üzücü olaydan ötürü tüm işçilerimize, ailelerine geçmiş olsun diyen Başkan Çiftçi, İliç'te göçük altında kalan başta hemşehrimiz Hüseyin Kara olmak üzere olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamasını, göçük altındaki madencilerimizin sağ salim kurturulmasını yüce Mevla'dan diliyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun dedi.

Öte yandan maden ocağına giriş çıkışlar güvenlik önlemi altında yapılıyor. Jandarmanın tedbir aldığı bölgede ocağa gelenler kimlik kontrolü sonrası içeri alınıyor.

Erzincan\'da toprak altında kalan işçilerin arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: DHA

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