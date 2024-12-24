Erzincan'da Ulaştırma Vizyonu Sempozyumu - Son Dakika
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Erzincan'da Ulaştırma Vizyonu Sempozyumu

Erzincan\'da Ulaştırma Vizyonu Sempozyumu

Ulaştırma Bakan Yardımcısı Boyraz, sempozyumda ulaşım yatırımlarını ve genç nesil umutlarını vurguladı.

24.12.2024 19:16
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Erzincan'da, "Türkiye Yüzyılında Ulaştırma Vizyonu" sempozyumu düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak yapılan çalışmalar ve yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik olarak bölgede önemli bir yere sahip olduğunu belirten Boyraz, "Türkiye, 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye ulaşan tek ülke." dedi.

Boyraz, tren yolunda ve ulaşımda 1952 ile 2000 yılları arasında bir yatırım yapılmadığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bir önceki Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın öngörüsü ve vizyonu ile Cumhurbaşkanımızın da desteği sayesinde bu yatırımlar yapıldı. Hızlı tren hat uzunluğu, 2002'de sıfır kilometre iken şimdilerde 2 bin 251 kilometreye ulaştı. Hedefimiz ise 5 bin 300 kilometre. Demir yolu ağımızda 11 şehre hızlı trenle direkt ulaşımımız var. Hızlı tren açıldığı günden bu tarafa 94 milyon yolcuyu taşıdı. En önemlisi de karbon emisyonunu azaltmak için de demir yollarına mutlaka önem verilmeli ve kara yollarındaki yükün buraya taşınması gerekiyor."

"Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin hikayesini de yazamazsınız"

Devrim otomobillerinin yarım kalan hikayesini yüzde 100 yerli üretim olan ilk elektrikli anahat lokomotifi olan E5000'lerin test sürüşünün başlamasıyla tamamlayacaklarını bildiren Boyraz, ocaktan itibaren seri üretime başlayacaklarını belirtti.

Boyraz, katılımcılara seslenerek, "Saatte 225 kilometre hız yapan hızlı tren seferini sizden birkaç yaş büyük veya 3-5 yaş büyük abileriniz, ablalarınız tasarımını ve projelendirmesini yaptı ve şu an harıl harıl Sakarya'da çalışmaları yapılıyor. Bir yıl içerisinde de inşallah raylara indireceğiz. Biz 225'likleri yapabildik. Burada sizlere de bu sorumluluğu omuzlarınıza yüklüyoruz. Sizler de saate 350 kilometre hız yapan trenleri yapacaksınız. Bunu yapabilmemiz için bir hayal kurmamız gerekiyor. Hayalini kurmadığınız hiçbir şeyin hikayesini de yazamazsınız." diye konuştu.

Yarınları gençlerin inşa edeceğini anlatan Boyraz, şöyle devam etti:

"Yeni nesile, yeni genç kardeşlerimize bu noktada inanılmaz güveniyorum. 7 yıldır öğrencilerle yapmış olduğum programlarda şunu gördüm, hani Z kuşağı diye bir takım olumsuz cümleler kuruyorlar ya, tam tersine 'zehir' gibi bir kuşak. Araştıran, sorgulayan, mücadele eden, gayret eden bir nesil ile karşı karşıyayız ve her yerde bir girişimcilik ruhu görüyorum. İnşallah sizler Türkiye'nin yarınlarını inşa edeceksiniz."

Sempozyuma, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan'da Ulaştırma Vizyonu Sempozyumu - Son Dakika

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