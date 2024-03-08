Erzincan\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Erzincan'da jandarma ekipleri, bir ev ve araçta uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarının önlenmesi kapsamında Üzümlü ilçesi sınırları içinde 1 araç, ev ve eklentileri arandı.
Aramada 686 sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Eskişehir Valiliği, 11 Mart 2024 tarihinde yapılacak test uçuşunda sonic patlama sesi oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan ses üstü jet uçuşu sırasında sonic patlama sesi duyulabilecektir.
Samsun'da kargo yoluyla uyuşturucu madde temin eden 3 kişiden 1'i tutuklanırken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı. Operasyonda yapılan aramalarda 1 kilo 900 gram skunk ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Türkiye Satranç Federasyonu, Gülenay Aydın'ın 40. Capelle Açık Satranç Turnuvası'nda gösterdiği başarılı performans sonucunda Kadın Büyükusta unvanını aldığını duyurdu. Aydın, aynı zamanda Kadın Uluslararası Usta unvanını da kazanmıştı.
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