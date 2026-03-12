Erzincan\'da Vaşak Ailesi Görüntülendi

ERZİNCAN'da nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşak ailesi birlikte görüntülendi.
Keşiş Dağları'nda dron kamerasıyla görüntü çeken Mustafa Başgöze, karlı arazide 2 vaşağı kayda aldı. Başgöze, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak ailesinin 2 üyesinin görüntülerini, sanal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, büyük ilgi gördü.
