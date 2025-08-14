Erzincan'da Yaban Hayatı Görüntülendi

Erzincan'da dağlık alana kurulan fotokapanla ayı, kurt, domuz ve tavşanların görüntüleri kaydedildi.???????
Yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla 2 bin 120 rakımlı Ahmediye Geçidi mevkisinde dağlık alana fotokapan yerleştirildi.
Yaklaşık 1 hafta boyunca bölgede varlığı bilinen ayı, kurt, domuz ve tavşan gibi hayvanların, fotokapan aracılığıyla doğal yaşam alanlarında dolaştığı anlar kayda alındı.
