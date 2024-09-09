Yamaç Paraşütçüsü Zorunlu İniş Yaptı

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ERZİNCAN'da, kontrolünü yitirmesi sonucu dağlık alana zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş (35), 7 saatlik çalışma ile helikopterle kurtarıldı.

Erzincan'da Küçük Çakırman mevkisinden havalanan ve bir süre sonra kontrolünü kaybederek Keşiş Dağı'nın zirvesine yakın Esence Yedi Göller mevkisine zorunlu iniş yapan yamaç paraşütçüsü Ensar Ateş, bulunduğu yerden AFAD, UMKE ve JAK ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ensar Ateş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.