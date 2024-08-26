Erzincan\'da yolcu otobüsü ile motosiklet çarpışması: 2 kişi ağır yaralandı

Erzincan'da yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
F.A'nın kullandığı 34 BM 1821 plakalı yolcu otobüsü Erzincan- Erzurum kara yolu Tercan ilçesi hastane kavşağında plakası belirlenemeyen Taha K. İdaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Taha K. ile Cengizhan Y. ağır yaralandı.
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
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