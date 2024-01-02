 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Erzincan'da yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Erzincan'da yapılan bir yolcu otobüsü aramasında, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 866 altın sikke bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheliler S.D. ve M.T. gözaltına alındı.

Erzincan\'da yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
02.01.2024 - 10:37,
Abone Ol

Erzincan'da bir yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, yolculardan S.D. ve M.T'nin çantasında Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 866 altın sikke ele geçirdi.

Şüpheliler polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Erzincan, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48
Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41
Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36
Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10
Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından 'Taş, Kağıt, Makas' dizisiyle ekrana dönüyor Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01
İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54
Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü

Son Dakika
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
10:41 Altın yükselişini sürdürüyor! Gram 1.981 lira seviyesinde
10:36 Akaryakıt ÖTV zammı yolda! Benzin ve motorinin fiyatı uçacak
10:10 Ozan Güven, 3 yıllık aranın ardından "Taş, Kağıt, Makas" dizisiyle ekrana dönüyor
10:01 İşte Premier Lig bu! Liverpool-Newcastle United maçında neler oldu neler
09:54 Memur ve emekli zammı yarın netleşiyor! Masada yüzde 50 zam var
09:40 MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Türkiye'deki uyuşturucu ticaretini düzenleyen terörist öldürüldü
09:34 Yıldız futbolcunun parası ödenmedi mi? Süper Lig ekibi Galatasaray'a dava açıyor
09:33 Adana'da anne, baba ve kardeşinin öldüğü yangında yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 11:12:20. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement