Erzincan'da bir yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolu uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, yolculardan S.D. ve M.T'nin çantasında Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 866 altın sikke ele geçirdi.
Şüpheliler polislerce gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da yolcu otobüsünde tarihi eser niteliğinde 866 altın sikke ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika