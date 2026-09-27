Erzincan'daki deprem tatbikatında 207 araç ve bin 52 personel görev aldı - Son Dakika
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Erzincan'daki deprem tatbikatında 207 araç ve bin 52 personel görev aldı

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Erzincan\'daki deprem tatbikatında 207 araç ve bin 52 personel görev aldı
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AFAD, Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla düzenlenen Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı'na 11 ilden bin 52 personelin ve 207 aracın görev aldığını bildirdi. Tatbikatta afet yönetim süreçleri ve saha müdahale kapasiteleri test edildi.

(ERZİNCAN) - AFAD, Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde deprem senaryosuyla düzenlenen Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı'na 11 ilden toplam bin 52 personelin katıldığını ve 207 aracın görev aldığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Erzincan merkezli Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı düzenledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta senaryo gereği Erzincan merkezli 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tatbikat kapsamında afet yönetim süreçleri, kurumlar arası koordinasyon ve iş birliği ile saha müdahale kapasiteleri test edildi.

Tatbikata depremden etkilenen iller olarak Erzincan, Bayburt, Gümüşhane ve Tunceli; destek iller olarak ise Erzurum, Sivas, Giresun, Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Bingöl olmak üzere toplam 11 il katıldı. Çalışmalarda bin 52 personel ile 207 araç aktif görev aldı.

Değerlendirme toplantısına Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Tunceli Valisi Şefik Aygöl ve Bayburt Valisi Mustafa Eldivan video konferans yoluyla katılarak senaryo kapsamında illerindeki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Tatbikata ayrıca AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin, Müdahale Planları ve Tatbikatlar Dairesi Başkanı Yusuf Aysu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun katıldı.

Kaynak: ANKA
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