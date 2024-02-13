Bakan Işıkhan: Göçük altında kalan işçilerimizi öncelikle sağ salim kurtarmak en önemli hedefimiz

Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili, "Şu anda en önemli hedefimiz göçük altında kalan işçilerimizi öncelikle sağ salim kurtarmaktır." dedi.

TRT Haber canlı yayınına telefon bağlantısıyla katılan Işıkhan, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Maden sahasında meydana gelen heyelandan dolayı derin bir üzüntü içerisinde olduğunu belirten Işıkhan, göçük altında kalan işçiler için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurguladı.

Işıkhan, çalışmaların kurtarma ekipleriyle koordineli bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, "Şu anda en önemli hedefimiz inşallah göçük altında kalan işçilerimizi öncelikle sağ salim kurtarmaktır. Olayla ilgili olarak iş müfettişlerimizi ve SGK müfettişlerimizi hızla görevlendirdim. Ayrıca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcımız Faruk Özçelik ve ilgili bürokratlarımız, Erzincan'a hareket etmiş durumdalar." diye konuştu.

Bakanlık olarak olayla ilgili inceleme ve soruşturmayı başlattıklarını bildiren Işıkhan, şunları söyledi:

"Şu anda bölgede 9 işçinin göçük altında kaldığı yönünde tespitimiz var. Süreçle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kamuoyunu bilgilendirmeye de devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki can kaybı yaşanmaksızın tüm işçilerimiz kurtarılır. Rabbim her bir arkadaşımızı ailelerine ve bizlere bağışlasın. Tüm Erzincanlılara, ülkemize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah böyle afetleri yaşamayız bir daha."