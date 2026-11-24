Erzincan'da etkili olan kar ve tipi, kenti komşu illere bağlayan kara yollarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent genelinde yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar ve tipi, Erzincan- Sivas kara yolundaki Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan- Gümüşhane kara yolundaki Ahmediye Geçidi'nde ulaşımı aksattı.

Kara yollarında olumsuzlukların yaşanmaması için emniyet, jandarma ve AFAD ekipleri tedbir aldı, karla mücadele ekipleri çalışma yürüttü.

Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yaparak yolları açık tutmaya çalışıyor.

Ayrıca Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane kara yollarında ağır tonajlı araçların geçişine izin vermeyen polis, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını sağlıklı yürütebilmesi için zaman zaman bu yolları araç trafiğine tamamen kapatıyor.

Ekipler, çalışmalar bitinceye kadar araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.