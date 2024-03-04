Erzincan İdare Mahkemesi, Anagold Madencilik'in kapasite artırımına yürütmeyi durdurma kararı aldı - Son Dakika
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Erzincan İdare Mahkemesi, Anagold Madencilik'in kapasite artırımına yürütmeyi durdurma kararı aldı

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) İliç'te açtığı davada, Erzincan İdare Mahkemesi, Anagold Madencilik'in kapasite artırımı projesine yürütmeyi durdurma kararı verdi. TMMOB, projenin çevreye zarar vereceği, asit maden drenajının topraktaki mineralleri yok edeceği ve arazilerin amaç dışı kullanılacağı gerekçeleriyle iptalini istemişti. Mahkeme, belirli belgelerin incelenmesi için talepte bulundu.

04.03.2024 22:46
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DİLAN KUTLU

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'nin (TMMOB) İliç'te; kapasite artırımına karşı, Anagold Madencilik ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na açtığı davada, Erzincan İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Anagold Madencilik A.Ş., Erzincan'ın İliç ilçesi, Çöpler Köyü Mevkiinde "Çöpler Kompleks Madeni 2. Kapasite Artışı ve Flatasyon Tesisi Projesi" için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvurmuş. Bakanlık'tan, "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı çıkmıştı.

"Açık Ocak Genişleme Projesi için ÇED Gerekli Değildir" kararına da yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Erzincan İdare Mahkemesi, TMMOB'un projenin iptali için Anagold Madencilik, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na açtığı davada, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

"ASİT, TOPRAKTAKİ BİRÇOK MİNERALİ YOK EDECEK"

TMMOB, başvurusunda, "proje alanında siyanür kullanılacağı, çevreye ciddi zararlar vereceği, asit maden drenajının topraktaki birçok minerali yok edeceği, dava konusu proje alanında mera, orman ve tarım arazilerinin bulunduğu, arazilerin amaç dışı kullanılacağı, proje alanının Çöpler ve Sabırlı Köylerine 250 metre mesafede olduğu, proje aşamasında çevresel etki sürecine katılım ilkesinin yok sayıldığı, raporun eksiklikler ve hatalarla dolu olduğu, yöre halkının bilgilendirilmediği" gibi sorunlar nedeniyle kapasite artırımının iptalini istemişti.

Erzincan İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ihtiyaç duyulan belgeleri talep etti.

MAHKEME, TOPRAKTAN ANALİZ SONUÇLARI İSTEDİ

Buna göre; 13 Şubat'ta meydana gelen facianın ardından "ön inceleme/ araştırma raporunun ve toprak kayması olayı sonrasında yerinde yapılan incelemeler esnasında çekilen fotoğrafların ve varsa tutanaklarına, yer altı ve yer u¨stu¨ suları ile topraklardan alınan numunelere yönelik tahlil ve analiz sonuçlarının" gönderilmesini istedi.

Mahkeme, 13 Şubat'ta gerçekleşen toprak kaymasında belgelerin de incelenmesi suretiyle "Bahse konu olaya ilişkin değerlendirme yapılabilmesi adına ihtiyaç duyulan başkaca bilgi-belge var ise ilgili yerlerden Mahkememiz aracılığıyla temininin sağlanabilmesi için" talepte bulunulmasını kararlaştırdı.

Erzincan İdare Mahkemesi, bilirkişilerden istenen belgelerin üç gün içinde verilmesini de karara bağladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erzincan İdare Mahkemesi, Anagold Madencilik'in kapasite artırımına yürütmeyi durdurma kararı aldı - Son Dakika

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