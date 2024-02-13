Erzincan İliç ilçesinde maden sahasında toprak kayması yaşandı - Son Dakika
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Erzincan İliç ilçesinde maden sahasında toprak kayması yaşandı

Erzincan İliç ilçesinde maden sahasında toprak kayması yaşandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni'nde meydana gelen toprak kayması sonucunda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklama yaptı. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı ve 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Bakan Tunç, Erzincanlı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve göçük altında kalan madencilerin sağ salim kurtarılmasını diledi.

13.02.2024 18:39
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

Anagold Madencilik tarafından işletilen Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde, toprak kayması meydana geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi X hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tunç'un açıklaması şöyle:

"Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

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