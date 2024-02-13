Erzincan İliç'teki Altın Madeni Saha Çökmesi: 9 İşçi Göçük Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzincan İliç'teki Altın Madeni Saha Çökmesi: 9 İşçi Göçük Altında

Erzincan İliç\'teki Altın Madeni Saha Çökmesi: 9 İşçi Göçük Altında

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında meydana gelen siyanürlü toprak kayması sonrası 9 işçinin göçük altında kaldığını açıkladı. Aksu, işçilerin çatlakları gördüğünü ve amirlerini uyarmasına rağmen çalışmaların devam ettiğini belirtti. Kurtarma çalışmaları başlatıldı ancak henüz canlılık belirtisine ulaşılamadı.

13.02.2024 22:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, "Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Bir kaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Sinaynürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddetli baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında meydana gelen siyanürlü toprak kayması sonrası 9 işçinin göçük altında kaldığını açıkladı. Aksu, X hesabından yaptığı açıklamada madendeki işçilerin sabah sahada meydana gelen çatlakları görüp amirlerini uyardıklarını ancak çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Aksu'nun X hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

"Sabah işçi arkadaşlar çatlakları görmüş amirlerini uyarmışlar. Bir kaç küçük taşeron çalışanlarını çekmiş bölgeden. Ama çalışma devam etmiş. 12 gibi dinamit patlatmalarının da etkisiyle Sinaynürlü Liç sahası çöküyor. 9 arkadaşımız göçük altında. Kurtarma çalışmalarına 250 işçi kardeşimiz göçük alanın yukarıdan aşağıya kazma kürek tarıyor 2 saat önce. Hiçbir canlılık belirtisine ulaşamıyorlar. Az önce görüştüğümüz madenci kardeşlerimiz ayran içtik ama şiddetli baş ağrımız var dediler. Acilen doktora gitmelerini önerdim."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Erzincan, İş Kazası, Kaza, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan İliç'teki Altın Madeni Saha Çökmesi: 9 İşçi Göçük Altında - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Erzincan İliç'teki Altın Madeni Saha Çökmesi: 9 İşçi Göçük Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement