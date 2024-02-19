Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yeni göçük tehlikesi alarmı - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yeni göçük tehlikesi alarmı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildiğini açıkladı. Yavuzyılmaz, kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ettiklerini belirtti.

19.02.2024 18:26
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz" açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildiğini söyledi. Yavuzyılmaz'ın resmi X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yığın liçi kütlesinin kaydığı bölgede yeni göçük tehlikesi alarmı verildi. Kriz merkezinin bulunduğu yerden süreci takip ediyoruz."

Erzincan İliç\'teki altın madeni sahasında yeni göçük tehlikesi alarmı
Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan, Çevre, Doğal Afetler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yeni göçük tehlikesi alarmı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan İliç'teki altın madeni sahasında yeni göçük tehlikesi alarmı - Son Dakika
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