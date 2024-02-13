Erzincan İliç'teki maden kazasında Fırat Nehri'ne malzeme akışı engellendi - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki maden kazasında Fırat Nehri'ne malzeme akışı engellendi

Erzincan İliç\'teki maden kazasında Fırat Nehri\'ne malzeme akışı engellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak kayması sonucu Fırat Nehri'ne akan malzemenin engellenmesi için Sabırlı Deresi'nin menfez kapaklarını kapattırdı. Arama kurtarma çalışmaları ise AFAD koordinasyonunda devam ediyor.

13.02.2024 19:21  Güncelleme: 19:23
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan İliç'te maden ocağında meydana gelen toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarının kapattırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

Kaynak: AA

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