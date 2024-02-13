Erzincan İliç\'teki maden ocağındaki toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan İliç'te maden ocağındaki toprak kayması olayını araştırmak üzere, 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."