Erzincan İliç'teki maden ocağındaki toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Erzincan İliç'teki maden ocağındaki toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Erzincan İliç\'teki maden ocağındaki toprak kayması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan İliç'te meydana gelen maden ocağındaki toprak kayması olayını araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Işıkhan, heyelan altında kalan işçilerin sağ salim kurtarılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

13.02.2024 18:07  Güncelleme: 18:09
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Erzincan İliç'te maden ocağındaki toprak kayması olayını araştırmak üzere, 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Erzincan'ın İliç ilçesindeki madende meydana gelen heyelan nedeniyle büyük üzüntü yaşıyoruz. Heyelan altında kalan işçilerimizin sağ salim kurtarılması en büyük temennimizdir. Devlet olarak tüm imkanlarımızla sahadayız. Kazayı araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirilmiş olup, gerekli incelemeler yapılacaktır. Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: AA

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