Erzincan'ın Kurtuluşu Törenle Kutlandı

13.02.2026 12:56
Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü törenle kutlandı. Vali ve protokol katıldı.

Erzincan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutan Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun'un çelenk sunmasıyla başladı.

Çelenklerin anıta sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Burada toplanan öğrenciler 3. Ordu Komutanlığı Bando Takımı ve protokol eşliğinde, ellerindeki Türk bayraklarıyla Dörtyol Meydanı'na yürüdü.

Vali Aydoğdu, törende, 13 Şubat'ın tarihi öneminden bahsederek, şunları kaydetti:

"Erzincan, Medine Vakfiyesi'nin o kuşatıcı ruhunu Anadolu'nun bağrında yaşatan, her bir ferdiyle iyilikte yarışan bir kardeşlik pınarı ve kardeşlik şehridir. Netice itibarıyla Erzincan, farklı renklerin aynı muhabbet deryasında buluştuğu, bir lokma ekmeğin bölüşüldüğünde bereketlendiği ve 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturunun hayatın her alanında tecelli ettiği müstesna bir huzurlu coğrafyadır. Bu huzur coğrafyasında 13 Şubat ruhundan aldığımız güçle geleceğimizi birlikte inşa etmeye devam edeceğiz."

Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle devam eden program muharip uçak geçişi ile son buldu.

Törene, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Erzincan, Güncel, Son Dakika

