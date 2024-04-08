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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kış, kent merkezinde bahar

ERZİNCAN - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağışı görülürken kent merkezinde ise meyve ağaçları çiçeklerini açtı.

Ramazan Bayramını yağmur yağışıyla karşılayan Erzincanlılar yüksek kesimlerde kara yakalandılar. Hava sıcaklığının düştüğü Kızıldağ ve Sakaltutan Geçitlerinde aralıklı sulu kar ve kar yağışı etkili oldu. Kar araziyi beyaz örtüye büründürürken asfalt yolun bazı bölümleri kar tuttu. Nisan ayında yağan kar sürücüleri şaşırttı. Güzergahlarda araç trafiğinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, yüksek kesimler karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

"Çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı"

Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan meydana gelebilecek tehlikelere karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

"Erzincan'da kayısı ağaçları renk cümbüşü yaşatıyor"

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kış etkisini sürdürürken kent merkezinde ise ilkbahar kendini iyice hissettirdi. Erzincan'da ağaçlar rengarenk çiçek açtı. Filizlenen tomurcuklar, ağaç dallarında açan çiçekler renk cümbüşü oluştururken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Hava sıcaklığında yaşanan artışla ağaçlarda açan çiçekler ilde bahar havasını yansıttı. Dallarındaki tomurcukları henüz filizlenmeyen diğer ağaçların da önümüzdeki günlerde çiçek açmasıyla, ilçedeki bahar havasına eşlik etmesi bekleniyor.