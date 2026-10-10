Erzincan Kemah'ta 28 afet konutunun anahtarı törenle hak sahiplerine teslim edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğiyle Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılan 28 afet konutunun anahtarları, törenle hak sahiplerine verildi.

İlçeye bağlı Yukarı Mahallesi'nde muhtemel kaya düşmesi riski nedeniyle geçen yıl temmuz ayında Aşağıgedik Mahallesi'nde yapımına başlanan 16'sı ahırlı 28 afet konutunun inşası tamamlandı.

Bu konutların da anahtarları protokol üyelerince hak sahiplerine teslim edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, törende, devlet ile millet birlikteliğinin örneğini yaşadıklarını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Gerçekten bir şehirde birlik ve beraberlik varsa, bir şehrin dertleriyle o şehrin bütün paydaşları bir araya gelebiliyorsa ve onu bir masa etrafında konuşabiliyorsa Cenabıallah da bereketini o ile veriyor. Buna emin olun. İnsanlar gelirler ve giderler. Başlangıcı olan her şeyin mutlaka sonu vardır. Ama önemli olan bir yerde ayak izinizin, nefesinizin ve bir insanın kalbinde bıraktığınız izin kalıcı olmasıdır.

Biz Erzincan'da hep beraber milletvekillerimizle, il başkanlarımızla, birim amirlerimizle bunu sağladığımızı düşünüyorum. Allah birliğimizi daim etsin. Bu evlerde oturanları biraz da kıskandım. Benim idealimdi böyle bir köy evi yapayım diye. Çok güzel evler. Hep güle güle, huzurla oturun. Cenabıallah ayağınıza taş değdirmesin. Kalbinizden huzuru da eksik etmesin. Hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Konuşmaların ardından Vali Aydoğdu ile beraberindekiler, evleri gezerek incelemede bulundu.

Törene, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram, siyasi parti il başkanları, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.