Erzincan Refahiye\'de torbacılara yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı

ERZİNCAN'da 'torbacı' olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 29 Eylül'de Refahiye ilçesi merkezli başlatılan operasyon kapsamında, şüphelilerin ev, iş yeri ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 108 ecstasy hap, 95 gram kubar esrar, 10 gram metamfetamin, 7 sentetik hap, 11 cep telefonu, 11 SIM kart, 1 uyuşturucu madde öğütme aparatı, 2 av tüfeği, 12 av tüfeği fişeği, 35 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca ve 1 tabanca üst kapağı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak', 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' ve '2521 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.