Erzincan-Sivas Kara Yolu Kontrollü Ulaşıma Açıldı

ERZİNCAN-SİVAS KARA YOLU KONTROLLÜ ULAŞIMA AÇILDI
Kar yağışı nedeniyle kapanan Erzincan- Sivas kara yolu ulaşıma açıldı. Ekipler, güzergahta seyreden araçların kontrol olarak ilerlemesine izin veriyor. Diğer yandan Karayolları ve polis ekipleri, karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.
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