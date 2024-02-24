Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağındaki işçilerin ailelerini ve güvenlik güçlerini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağındaki işçilerin ailelerini ve güvenlik güçlerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağındaki işçilerin ailelerini ve güvenlik güçlerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti. Aydoğdu, ailelerle görüşerek dayanışma ve sevgi mesajları verdi. Ayrıca, güvenlik güçlerini de ziyaret ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

24.02.2024 10:49
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerini ve bölgede görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.

Ailelerle bir süre görüşen Aydoğdu, "Sizlerin acısı, bizim acımız, sizlerin bekleyişi bizim bekleyişimizdir. İliç'in bağrındaki bu sınav, bizleri kardeşlerimize kavuşma umudunun yanı sıra dayanışmanın ve sevginin gücüyle de birleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Aydoğdu, aile ziyaretinin ardından uygulama noktasında bulunan güvenlik güçlerini de ziyaret ederek, fedakar ve özverili çalışmaları nedeniyle tüm güvenlik görevlilerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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