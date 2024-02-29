Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağındaki işçilerin ailelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağındaki işçilerin ailelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağındaki işçilerin ailelerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu. Vali Aydoğdu, ailelerle görüşerek alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve birlikte dayanışma içinde bu zorlu süreci atlatacaklarını ifade etti.

29.02.2024 09:35
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç ilçesindeki maden ocağında toprak altında kalan işçilerin ailelerine ziyarette bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu toprak altında kalan işçilerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelerle bir süre görüşerek alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Aydoğdu, "Beraber, birlikte birbirimize gönülden destek vererek bugünleri aşacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

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