Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını kullanarak tur attı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını kullanarak tur attı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Recep Yazıcıoğlu\'nun makam aracını kullanarak tur attı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merhum Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını kullanarak şehir turu attı. Aydoğdu, Ferdi Tayfur'un 'Hatıran yeter' şarkısı eşliğinde demirciler ve bakırcılar sitesine gitti ve esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Aydoğdu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşarak Yazıcıoğlu'nun liderlik, cesaret ve hizmetin değerlerini hatırlattığını belirtti.

11.02.2024 15:33
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kentte uzun yıllar valilik yapan merhum Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını Ferdi Tayfur'un "Hatıran yeter" şarkısı eşliğinde kullandı.

Erzincan'da 1991-1999 yıllarında görev yapan merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun o dönem kullandığı ve bakımı yapılan makam aracının direksiyonuna geçen Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve İl Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte tur attı.

Ferdi Tayfur'un "Hatıran yeter" şarkısı eşliğinde kullandığı araçla demirciler ve bakırcılar sitesine giden Aydoğdu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Aydoğdu, bu anları, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

"Bugün, hafızalarımızda derin izler bırakan rahmetli Recep Yazıcıoğlu'nun bir zamanlar makam aracı olarak kullandığı Mitsubishi ciple şehir turuna çıktık. Makam aracımızı bulduk ve eski günlerin hatırasıyla yeniden birleştik. Geçmişin ruhunu hissetmek, onun yollarını tekrar tecrübe etmek, bize sadece geçmişi değil, aynı zamanda geleceğe dair umutları da hatırlattı. Eskileri yad ederken, tarihle bağımızı yeniden kurduğumuz bu özel an, bizde derin bir duygusal yankı uyandırdı. Recep Yazıcıoğlu'nun mirası, onun kullandığı bu araçla sokaklarda dolaşırken, bizlere liderlik, cesaret ve hizmetin zamanı aşan değerlerini bir kez daha hatırlattı. Tekrardan Allah rahmet etsin. Makamı ali, mekanı cennet olsun. Bir kez daha anladık ki, kalıcı olan sadece kalbe dokunmak ve iyilikler." sözleri ile paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Recep Yazıcıoğlu'nun makam aracını kullanarak tur attı - Son Dakika


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