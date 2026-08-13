Erzin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Erzin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde tır, otomobil ve yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Ö.Ö. idaresindeki 60 AHU 248 plakalı tır, Dörtyol-Erzin Otoyolu'nun Kuzuculu Mahallesi mevkisinde makaslama yapması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı.

Aynı istikamette ilerleyen K.S'nin kullandığı Hatay CSR Seyahat'e ait 31 R 0242 plakalı yolcu otobüsü ve Mert Aysüt yönetimindeki 31 AHR 776 plakalı otomobil tırın dorsesine çarptı.

KAZAYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilin sürücüsü Aysüt ve beraberindeki Ahmet Baran Çapar, Ecem B, Çağla U, Derya Ö. ve İbrahim Y. yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Aysüt ve Çapar, hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzin'de zincirleme kaza: 2 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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