Erzurum 2025'te Turizm Başkenti Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum 2025'te Turizm Başkenti Olacak

Erzurum 2025\'te Turizm Başkenti Olacak

Erzurum, EİT tarafından 2025 Turizm Başkenti olarak seçildi, etkinlikler Osmanlı geleneğiyle duyuruluyor.

12.12.2024 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından Erzurum'un "2025 Turizm Başkenti" ilan edilmesiyle kentte düzenlenecek etkinlikler, Osmanlı geleneğiyle vatandaşlara duyuruluyor.

"Avrupa Kış Sporları Başkenti" de seçilen şehirde, 2025'te düzenlenecek etkinlikler için hazırlıklarda son aşamaya gelindi. Şehirde yıl boyunca düzenlenecek birçok organizasyonun takvimi de duyurulmaya başlandı.

Osmanlı döneminde devletin önemli yazışmalarını, haberlerini ya da emirlerini taşımakla görevli olan ve "peyk" olarak adlandırılan özel elçilerin kıyafetini giyen görevliler, şehrin belirli noktalarında etkinlik takvimlerinin yer aldığı broşürleri vatandaşlara dağıtıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Erzurum'un 2025 yılı içinde ev sahipliği yapacağı iki organizasyonun olduğunu hatırlattı.

Organizasyonlara 6-12 Ocak'ta kış oyunlarıyla "EİT Turizm Başkenti" etkinlikleriyle başlayacaklarını bildiren Yer, "Her iki organizasyon için de çok heyecanlıyız. Hazırlıklarımızda son aşamaya geldik. Bugün farkındalık olsun dedik. Arkadaşlarımız, Osmanlı devletinde haberci olarak görev yapan peyklerin kıyafetlerini giydi. Peykler aracılığıyla yapacağımız etkinliklerin ana başlıklarını broşürler halinde, kalabalığın yoğun olduğu yerlerde halkımıza dağıtmak istedik." diye konuştu.

Ahmet Yer, herkesi Erzurum'da gerçekleştirilecek etkinliklere davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Osmanlı, erzurum, Ekonomi, Güncel, Turizm, Kültür, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum 2025'te Turizm Başkenti Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:48 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
17:29 MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam’daki Emevi Camii’nde MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde
15:42 İsrail, Suriye’yi neden işgale başladı Başbakanlık ofisinden açıklama var İsrail, Suriye'yi neden işgale başladı? Başbakanlık ofisinden açıklama var
15:16 Almanya’dan Acil Durum Uyarısı Almanya'dan Acil Durum Uyarısı
14:02 Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü Genç kadın kıskançlık tartışması esnasında eşinin tabancasıyla vurularak öldü
00:05 Meclis’te ’Yenidoğan’ tartışması Meclis'te 'Yenidoğan' tartışması
00:01 ABD, Suriye’deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz ABD, Suriye'deki teröristlere bir kez daha sahip çıktı: Tahammül etmeyeceğiz
23:59 Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü
23:21 Kerem Demirbay’dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler Kerem Demirbay'dan Turgut Doman için olay yaratacak sözler
23:18 Suriye’de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı
23:16 Sosyal medya platformları çöktü, Twitter’dan paylaşım gecikmedi Sosyal medya platformları çöktü, Twitter'dan paylaşım gecikmedi
23:07 Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı’nın verdiği yemeğe katıldı Nobel ödüllü Acemoğlu, İsveç Kralı'nın verdiği yemeğe katıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 18:02:19. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum 2025'te Turizm Başkenti Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.