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Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı - Son Dakika
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Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı

Erzurum, Ağrı ve Ardahan illerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle toplamda 237 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da 125 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamazken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ağrı'da 108, Ardahan'da ise 4 köy yolu da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum, Ağrı ve Ardahan\'da Kar ve Tipi Nedeniyle Yüzlerce Yerleşim Yerinin Yolu Kapandı
06.01.2024 - 11:23,  Güncelleme: 11:27
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Erzurum, Ağrı ile Ardahan'da, kar ve tipi nedeniyle 237 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum'da 125 kırsal mahallenin yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kapalı yollarda kar temizleme çalışması devam ediyor.

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 108, Ardahan'da ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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