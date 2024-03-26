Erzurum, Ardahan ve Kars\'ta Kar Yağışı Etkili

Suruç Belediyesi, 128 çölyak hastasına glütensiz gıda paketi dağıttı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suruç Belediyesi tarafından ramazan ayı için özel hazırlanan glütensiz gıda paketleri 128 çölyak hastasına ulaştırıldı. Gıda paketini teslim alan vatandaşlar, destekleri için Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş'e teşekkür etti. Çölyak hastaları, glütensiz gıdalara ulaşma konusunda sıkıntılar yaşadıklarını ve bu desteklerin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını belirtti.