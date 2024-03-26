Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı etkili oluyor.
Gece hava sıcaklığının sıfır derece ölçüldüğü Erzurum'da etkili olan soğuk ve rüzgarlı hava yerini sabah kar yağışına bıraktı.
Kent merkezinde aniden etkili olan yoğun yağış, etrafı beyaza bürüdü.
Park halindeki araçların karla kaplandığı kentte, sürücüler ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.
Tarihi Lalapaşa Cami ve Yakutiye Medresesi gibi tarihi mekanlar da kar yağışı altında görüntülendi.
Ardahan
Ardahan'da da kar yağışı etkili oluyor.
Kentte, sabah saatlerinde başlayan kar, etrafı beyaza bürüdü.
Kar yağışıyla yollar ve park halindeki araçlar karla kaplandı.
Kısa sürede etkisini arttıran kar, yollarda buzlanmaya neden oldu.
Kars
Kars'ta da etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı.
Özellikle yüksek kesimlerde tipiye dönüşen kar sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Ağaçlar, bitkiler ve yolların karla kaplandığı Sarıkamış'ta ilçenin çevresi beyaza büründü.
Vatandaşlar araçların üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.
Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürdü.
Vatandaşlardan Kadir Akkaya, "Bu sene gerçekten mart ayında aşırı derecede kar yağdı. Her sabah gelip araçlarımızı temizliyoruz. Güzel yağıyor, inşallah Sarıkamış'ımız bereket getirir." dedi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde gerçekleştirilen 'Bozdoğan-17' operasyonlarında 147 DEAŞ şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, operasyonlar kapsamında 1329 operasyon düzenlendiğini ve toplamda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yakalanan şüphelilerin örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve terör örgütüne finans sağladıklarının tespit edildiği ifade edildi. Operasyonlar sonucunda döviz, örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
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