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Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı - Son Dakika
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Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı

Erzurum-Artvin kara yolu, şiddetli rüzgarın yerini kar ve tipiye bırakması sonucu ulaşıma kapatıldı. Güzelyayla Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı. Polis ve jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum-Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı
24.12.2023 - 15:53,
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Erzurum- Artvin kara yolu yoğun kar ve tipiden dolayı ulaşıma kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgar, kara yollarında yerini kar ve tipiye bıraktı.

Yoğun tipi nedeniyle ulaşıma kapatılan yolun 2090 rakımlı noktasındaki Güzelyayla Geçidi'nde bazı tır ve kamyonetler de yolda kaldı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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