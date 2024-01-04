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Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hakan Koçer İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hakan Koçer İzmir'de Son Yolculuğuna Uğurlandı

Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Üyesi Hakim Hakan Koçer (42), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede kalbi duran Hakan Koçer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi. Hakim Koçer'in ablası Çiğdem Koçer Altınkaya, burada taziyeleri kabul etti. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hakan Koçer'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Hakim Hakan Koçer İzmir\'de Son Yolculuğuna Uğurlandı
04.01.2024 - 15:29,  Güncelleme: 15:30
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Erzurum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Üyesi Hakim Hakan Koçer (42), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Zatürre nedeniyle kaldırıldığı hastanede kalbi duran Hakan Koçer'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, Bostanlı Beşikçioğlu Camisi avlusuna getirildi.

Hakim Koçer'in ablası Çiğdem Koçer Altınkaya, burada taziyeleri kabul etti.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hakan Koçer'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: AA
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