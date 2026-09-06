Erzurum Çat'ta şimşek çakması otlukları tutuşturdu, 3 mahallede yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Erzurum Çat'ta şimşek çakması otlukları tutuşturdu, 3 mahallede yangın kontrol altına alındı

Erzurum Çat\'ta şimşek çakması otlukları tutuşturdu, 3 mahallede yangın kontrol altına alındı
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Erzurum'un Çat ilçesinde sağanak sırasında şimşek çakması sonucu Mollaömer, Sarıkaşık ve Gökçeşeyh mahallelerindeki otluk alanlarda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ERZURUM'un Çat ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sırasında şimşek çakması sonucu ilçeye bağlı 3 mahallede otluk yangınları çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürerken, bölgede durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Çat ilçesinde etkili olan sağanak yağış sırasında şimşek çaktı. İlçeye bağlı Mollaömer, Sarıkaşık ve Gökçeşeyh mahallelerinde şimşek çakması sonrası otluk alanlarda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çat ilçesindeki ekiplerin müdahalesine, Erzurum merkezden gönderilen itfaiye ekipleri de destek verdi. Ekiplerin yangınları kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede durumun kontrol altında olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum Çat'ta şimşek çakması otlukları tutuşturdu, 3 mahallede yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Çat'ta şimşek çakması otlukları tutuşturdu, 3 mahallede yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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