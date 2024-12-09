Erzurum'da 11 Mahalleye Ulaşım Kapandı

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Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsaldaki 11 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kentte gece etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi nedeniyle 11 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor.